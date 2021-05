Serie A: Juventus-Milan, bianconeri avanti nella sfida Champions (Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) - Napoli (1,48) e Lazio (1,85) favorite nelle rispettive sfide con Spezia e Fiorentina. Per i bookies, partenopei con ampie chance di piazzarsi tra i primi quattro posti. Roma, 7 maggio 2021 – La lotta per la zona Champions si fa sempre più avvincente. La classifica dei bookmaker di Planetwin365 vede l'Atalanta in vantaggio su tutti, quotata a 1,06 e la Juventus subito sotto a 1,20, seguite da Napoli a 1,40 e Milan a 1,95. Questa la scala dei quotisti, un po' diversa dalla classifica, che ad oggi vede Atalanta, Juventus e Milan a pari punti (69), mentre il Napoli è un gradino sotto (67). A completare il quadro delle quote c'è la Lazio (con la gara con il Torino da recuperare) ancora in corsa ma con meno possibilità di chi la precede: 3,25 la quota Champions dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) - Napoli (1,48) e Lazio (1,85) favorite nelle rispettive sfide con Spezia e Fiorentina. Per i bookies, partenopei con ampie chance di piazzarsi tra i primi quattro posti. Roma, 7 maggio 2021 – La lotta per la zonasi fa sempre più avvincente. La classifica dei bookmaker di Planetwin365 vede l'Atalanta in vantaggio su tutti, quotata a 1,06 e lasubito sotto a 1,20, seguite da Napoli a 1,40 ea 1,95. Questa la scala dei quotisti, un po' diversa dalla classifica, che ad oggi vede Atalanta,a pari punti (69), mentre il Napoli è un gradino sotto (67). A completare il quadro delle quote c'è la Lazio (con la gara con il Torino da recuperare) ancora in corsa ma con meno possibilità di chi la precede: 3,25 la quotadei ...

