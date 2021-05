Serie A 2020/2021, statistiche trentacinquesima giornata: Milan sempre a secco allo Stadium (Di venerdì 7 maggio 2021) trentacinquesima giornata di Serie A, sabato 8 maggio alle 15,00 lo Spezia ospita il Napoli: gli azzurri si sono aggiudicati sei delle ultime sette partite contro gli aquilotti giocate tra massimo campionato, Serie B e Coppa Italia (un pareggio) dopo che ne avevano perse tre delle prime cinque (due pareggi). Contemporaneamente l’Udinese riceve il Bologna: i bianconeri hanno perso solo una delle ultime sette gare contro i rossoblù nella competizione (30 settembre 2018 2-1 al Dall’Ara), per il resto quattro vittorie e due pareggi. Alle 18,00 l’Inter festeggia il suo diciannovesimo scudetto incontrando a San Siro la Sampdoria: i blucerchiati hanno trionfato 2-1 nel match di andata disputato il 6 gennaio scorso e potrebbero aggiudicarsi entrambe le partite stagionali di Serie A contro i nerazzurri per la ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021)diA, sabato 8 maggio alle 15,00 lo Spezia ospita il Napoli: gli azzurri si sono aggiudicati sei delle ultime sette partite contro gli aquilotti giocate tra massimo campionato,B e Coppa Italia (un pareggio) dopo che ne avevano perse tre delle prime cinque (due pareggi). Contemporaneamente l’Udinese riceve il Bologna: i bianconeri hanno perso solo una delle ultime sette gare contro i rossoblù nella competizione (30 settembre 2018 2-1 al Dall’Ara), per il resto quattro vittorie e due pareggi. Alle 18,00 l’Inter festeggia il suo diciannovesimo scudetto incontrando a San Siro la Sampdoria: i blucerchiati hanno trionfato 2-1 nel match di andata disputato il 6 gennaio scorso e potrebbero aggiudicarsi entrambe le partite stagionali diA contro i nerazzurri per la ...

