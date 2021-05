Serena Bortone per FQMagazine: “Bilancio di ‘Oggi è un altro giorno’? Positivo. Ma non mi piace l’espressione ‘sporcarsi le mani’. Per me non ci sono argomenti o volti di serie A o B” (Di venerdì 7 maggio 2021) Aveva poco più di 18 anni quando è entrata in Rai. Il suo primo giorno di lavoro se lo ricorda?Avevo una minigonna, una felpetta e un fiocco in testa. Ero una «pupona» con la voglia di capire come si faceva la tv. Mi mandarono a lavorare nella redazione di Mino Damato. Cosa accadde?Arrivo e una collega mi dice: «Vieni qui, dobbiamo chiamare un tizio che ci ha scritto perché il suo cane parla e dice mamma». La sua reazione?Ho capito subito che la televisione era posto surreale dove tutto può accadere, dove si mischiano mondi distanti e apparentemente inconciliabili, il tizio col cane che diceva mamma e un minuto dopo Nureyev che ballava. Fu amore a prima vista. Trent’anni dopo Serena Bortone ha conosciuto la Rai da tutte le prospettive, ha scalato il successo passando attraverso quattordici anni di precariato, ha lavorato a tutti i generi tv e quella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Aveva poco più di 18 anni quando è entrata in Rai. Il suo primo giorno di lavoro se lo ricorda?Avevo una minigonna, una felpetta e un fiocco in testa. Ero una «pupona» con la voglia di capire come si faceva la tv. Mi mandarono a lavorare nella redazione di Mino Damato. Cosa accadde?Arrivo e una collega mi dice: «Vieni qui, dobbiamo chiamare un tizio che ci ha scritto perché il suo cane parla e dice mamma». La sua reazione?Ho capito subito che la televisione era posto surreale dove tutto può accadere, dove si mischiano mondi distanti e apparentemente inconciliabili, il tizio col cane che diceva mamma e un minuto dopo Nureyev che ballava. Fu amore a prima vista. Trent’anni dopoha conosciuto la Rai da tutte le prospettive, ha scalato il successo passando attraverso quattordici anni di precariato, ha lavorato a tutti i generi tv e quella ...

