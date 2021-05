Serena Bortone e l’allergia al matrimonio: la risposta sulle nozze fa scuola (Di venerdì 7 maggio 2021) La conduttrice di Oggi è un altro giorno sfodera una battuta da applausi sul tema nozze L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 7 maggio 2021) La conduttrice di Oggi è un altro giorno sfodera una battuta da applausi sul temaL'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

CandidoTweet : Bella intervista a Serena Bortone, conduttrice di #oggièunaltrogiorno. Speriamo in una riconferma per il prossimo a… - MutiLeonilde : RT @fraversion: la riconferma di @altrogiornorai1, i rumors sulla direzione di Rai1 e quelli su UnoMattina, la passione per l’opera, l’amic… - serenabortone : RT @fraversion: la riconferma di @altrogiornorai1, i rumors sulla direzione di Rai1 e quelli su UnoMattina, la passione per l’opera, l’amic… - GiusCandela : RT @fraversion: la riconferma di @altrogiornorai1, i rumors sulla direzione di Rai1 e quelli su UnoMattina, la passione per l’opera, l’amic… - tempoweb : Justine Mattera e lo sfogo di dolore: 'Malata di tumore'. Serena Bortone sconcertata -