“Sento ancora la sua voce”, il dolore del fidanzato di Luana D’Orazio (Di venerdì 7 maggio 2021) Alberto Orlandi, il fidanzato di Luana D’Orazio, 22enne scomparsa tragicamente sul lavoro, era legato alla ragazza da quasi due anni. “Saremmo andati a breve a vivere insieme“, si è sfogato sulle pagine de “Il Corriere”. Ma l’incidente ha infranto i loro sogni. Ecco le sue parole. Luana D’Orazio è morta la mattina del 3 L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 7 maggio 2021) Alberto Orlandi, ildi, 22enne scomparsa tragicamente sul lavoro, era legato alla ragazza da quasi due anni. “Saremmo andati a breve a vivere insieme“, si è sfogato sulle pagine de “Il Corriere”. Ma l’incidente ha infranto i loro sogni. Ecco le sue parole.è morta la mattina del 3 L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

VanityFairIt : «Io non mi sono mai ritirata: dentro sento ancora 'la scintilla' e spero di poter tornare presto sulla scena sporti… - perrysblueeyes : è da stamattina che sto montando un video musicale e ancora devo finirlo impazzirò me lo sento - sammyfromdblock : Ieri abbiamo ordinato dal greco per cena e oggi mi sento ancora piena ?? - Mattiabuonocore : Secondo un sondaggio, la Lega è ancora il primo partito. Eppure sento prendersela con loro come fossero marziani ar… - matitesbagliate : RT @viniciotro: La mia vita i miei pensieri #valgonoDiPiù credendo d'essere #aDuePassiDa l conoscere la verità. Sto #cercandoil motivo, all… -