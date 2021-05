Sentirsi al sicuro e protetti sul luogo di lavoro (Di venerdì 7 maggio 2021) Tra i diritti fondamentali inderogabili, riconosciuti a livello nazionale da una vasta gamma di atti come la Costituzione della Repubblica, la legislazione ordinaria o i contratti collettivi nazionali, di tutti i lavoratori, dall’operaio fino ad arrivare al dirigente di un’azienda, c’è quello di Sentirsi al sicuro e ben protetto sul posto di lavoro. Specie quando si tratta di attività piene di insidie e pericoli per l’integrità fisica della persona, come i cantieri edili oppure le fabbriche. Per non correre rischi o pericoli di vario genere, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei suoi dipendenti una serie di sistemi di protezione per garantire sempre l’incolumità dell’individuo, come le scarpe da lavoro antinfortunistiche lewer oppure il famoso caschetto protettivo di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Tra i diritti fondamentali inderogabili, riconosciuti a livello nazionale da una vasta gamma di atti come la Costituzione della Repubblica, la legislazione ordinaria o i contratti collettivi nazionali, di tutti i lavoratori, dall’operaio fino ad arrivare al dirigente di un’azienda, c’è quello diale ben protetto sul posto di. Specie quando si tratta di attività piene di insidie e pericoli per l’integrità fisica della persona, come i cantieri edili oppure le fabbriche. Per non correre rischi o pericoli di vario genere, il datore dideve mettere a disposizione dei suoi dipendenti una serie di sistemi di protezione per garantire sempre l’incolumità dell’individuo, come le scarpe daantinfortunistiche lewer oppure il famoso caschettovo di ...

