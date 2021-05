Scuola | Turi Uil | ‘Bianchi ha buone intenzioni | ma si passi ai fatti con assunzioni’**

(Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. (Adnkronos) – Scuola al centro dello sviluppo del Paese insieme alle forze sociali, ai sindacati? “Il ministro Bianchi hama siai. Se il governo non investe e non tira fuori idee innovative legate all’assunzione dei precari che hanno fino a 10 anni di servizio, le parole restano. E va anche affrontato il tema finanziamento del contratto”. Lo dice al’Adnkronos il segretario nazionale della Uil, Pino. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

