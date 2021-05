Scuola, Giordano (UGL Giovani Matera): «Favorevoli alla DAD. Aumenta il rischio di contagio tra adolescenti». (Di venerdì 7 maggio 2021) “Da Aprile, anche nel territorio del Materano, si va a Scuola regolarmente: per bambini dell’asilo fino agli studenti più grandi, le scuole restano aperte per le lezioni in classe”. Fin qui, nulla quaestio, se non fosse per il fatto che ci si trova in un periodo di emergenza pandemica da Covid-19 che, proprio nel suddetto territorio, torna a far preoccupare soprattutto nelle aule di Scuola. Proprio queste ultime, invero, presentano ingenti problemi di capienza che si traducono nell’impossibilità di attuare a pieno il distanziamento sociale Aumentando, così, il rischio di contagio tra adolescenti, incrementato, altresì, dal fatto che parte del personale scolastico deve ancora essere sottoposto alla vaccinazione anti-Covid”. È quanto sostiene il ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021) “Da Aprile, anche nel territorio delno, si va aregolarmente: per bambini dell’asilo fino agli studenti più grandi, le scuole restano aperte per le lezioni in classe”. Fin qui, nulla quaestio, se non fosse per il fatto che ci si trova in un periodo di emergenza pandemica da Covid-19 che, proprio nel suddetto territorio, torna a far preoccupare soprattutto nelle aule di. Proprio queste ultime, invero, presentano ingenti problemi di capienza che si traducono nell’impossibilità di attuare a pieno il distanziamento socialendo, così, ilditra, incrementato, altresì, dal fatto che parte del personale scolastico deve ancora essere sottopostovaccinazione anti-Covid”. È quanto sostiene il ...

