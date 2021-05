Schwazer, Tas respinge ricorso dell’atleta (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Tribunale arbitrale dello Sport (Tas) di Losanna ha respinto il ricorso di Alex Schwazer sul caso che ha portato alla sua squalifica per doping, il nuovo arbitrato, che lo vedeva opposto alla Federazione mondiale di Atletica, World Athletics, e alla Agenzia mondiale antidoping, Wada. Schwazer ha avanzato richiesta di ‘misure provvisorie’ dopo l’ordinanza del Gip di Bolzano che lo ha scagionato dalle accuse di doping sottolineando presunte scorrettezze della Federazione e della Wada. “Il ricorso respinto dal Tas è uno scenario non importante, noi stiamo aspettando la decisione del Tribunale Federale svizzero che arriverà a ore”. E’ quanto afferma all’Adnkronos il legale del marciatore, Gherard Brandstaetter. “Abbiamo ricevuto una lettera della Wada che ribadice che non ammetterà Schwazer alle gare ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Tribunale arbitrale dello Sport (Tas) di Losanna ha respinto ildi Alexsul caso che ha portato alla sua squalifica per doping, il nuovo arbitrato, che lo vedeva opposto alla Federazione mondiale di Atletica, World Athletics, e alla Agenzia mondiale antidoping, Wada.ha avanzato richiesta di ‘misure provvisorie’ dopo l’ordinanza del Gip di Bolzano che lo ha scagionato dalle accuse di doping sottolineando presunte scorrettezze della Federazione e della Wada. “Ilrespinto dal Tas è uno scenario non importante, noi stiamo aspettando la decisione del Tribunale Federale svizzero che arriverà a ore”. E’ quanto afferma all’Adnkronos il legale del marciatore, Gherard Brandstaetter. “Abbiamo ricevuto una lettera della Wada che ribadice che non ammetteràalle gare ...

