Samsung Galaxy S20 FE 4G, ufficiale in Italia il nuovo smartphone di fascia alta (Di venerdì 7 maggio 2021) Presentato a fine settembre scorso, il Samsung Galaxy S20 FE 4G è un nuovo smartphone di fascia alta che ha tutte le funzioni principali del top gamma, ma proposte in un pacchetto dal costo inferiore. Non a caso FE sta proprio per Fan Edition. La novità è che finalmente lo smartphone è ufficialmente in vendita in Italia al costo di 669 euro, un prezzo interessante, tenendo conto che è lo stesso del modello precedente. Il Samsung Galaxy S20 FE 5G è basato sul potente processore Qualcomm Snapdragon 865 mentre la versione 4G adotterà il Samsung Exynos 990, una soluzione comunque performante. La configurazione prevede 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile. La parte frontale sarà occupata da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Presentato a fine settembre scorso, ilS20 FE 4G è undiche ha tutte le funzioni principali del top gamma, ma proposte in un pacchetto dal costo inferiore. Non a caso FE sta proprio per Fan Edition. La novità è che finalmente loè ufficialmente in vendita inal costo di 669 euro, un prezzo interessante, tenendo conto che è lo stesso del modello precedente. IlS20 FE 5G è basato sul potente processore Qualcomm Snapdragon 865 mentre la versione 4G adotterà ilExynos 990, una soluzione comunque performante. La configurazione prevede 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile. La parte frontale sarà occupata da ...

Advertising

stefanodonno75 : To Be STEFANO DONNO: SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA - La recensione di Cellul... - TuttoAndroid : Samsung rilascia, a sorpresa, un nuovo aggiornamento per Galaxy S21 e Galaxy S20 #galaxys21 #samsung… - lillydessi : Samsung Galaxy Z Flip 3 sarà un pieghevole economico - Libero Tecnologia - lillydessi : Samsung Galaxy S22 Ultra mai così potente! Avrà davvero una GPU AMD? - Hardware Upgrade - lillydessi : Samsung Galaxy S21 incredibilmente sotto i 600 Euro su Amazon col coupon - -