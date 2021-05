Salvini: Pd e 5stelle contro la Lega, noi rispondiamo col lavoro (Di venerdì 7 maggio 2021) – “PD e 5stelle, coi loro attacchi quotidiani alla Lega, mettono in difficoltà Draghi e l’azione del governo. La nostra risposta? Ignorarli e lavorare, a partire dalle riaperture e dal ritorno al lavoro ed alla libertà per tutti gli italiani, già dai prossimi giorni. Sulla Giustizia poi, se i partiti non troveranno un accordo in Parlamento su riforme necessarie e urgenti, saranno i cittadini a farlo, tramite referendum”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini (nella foto) in un comunicato. Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021) – “PD e, coi loro attacchi quotidiani alla, mettono in difficoltà Draghi e l’azione del governo. La nostra risposta? Ignorarli e lavorare, a partire dalle riaperture e dal ritorno aled alla libertà per tutti gli italiani, già dai prossimi giorni. Sulla Giustizia poi, se i partiti non troveranno un accordo in Parlamento su riforme necessarie e urgenti, saranno i cittadini a farlo, tramite referendum”. Lo dice il leader dellaMatteo(nella foto) in un comunicato.

