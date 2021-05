Salvini parla di Covid | ricordate quando sponsorizzava la pericolosa idrossiclorochina?

Advertising

fattoquotidiano : Salvini liquida il caso Durigon: “Più che bufera è un venticello, non c’è neanche un indagato”. Nel Pd parla solo B… - of_ubuntu : @DaniloM1994 @LegaSalvini Lui “parla di immigrazione, lavoro, famiglia, giovani”... ecco, ripeti 50 volte consecuti… - Ariel48536344 : RT @Herbert403: Figliuolo mi pare il Salvini dei vaccini. Parla perché ha una bocca, non un cervello dietro. - Forever5Stelle : RT @Herbert403: Figliuolo mi pare il Salvini dei vaccini. Parla perché ha una bocca, non un cervello dietro. - globalistIT : Noi non dimentichiamo. Ma qualche domanda senza risposta resta. Cosa diceva ancora lo scorso novembre... #Salvini… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini parla

ad_dyn Tre giorni dopoaveva aggiunto: ""L'idrossiclorochina è un farmaco usato in Cina, Germania e tanti altri Paesi e in Italia tanti medici la usano. Se mi ammalassi io la chiederei" Poi ...... dunque, per Matteoe la 28enne. Il diretto interessato, così come la sua compagna, per ora non hanno né confermato né smentito. D'altra, parte non è la prima volta che sidi matrimonio ...C’era una volta l’idrossiclorochina, un farmaco considerato poco efficace, se non dannoso, nella cura al Covid. Un farmaco che, per motivi misteriosi, ad un certo punto è stato sponsorizzato da Trump ...Quindi, oggi...: Roberto Baggio asfalta gli ex colleghi, Lucarelli, Corona e la fuga dall'ergastolo - Speranza incassa una brutta sconfitta al Tar, per la seconda volta. Ora non ci resta che leggere i ...