Salvini “Nel prossimo Cdm chiederemo di abolire il coprifuoco” (Di venerdì 7 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Solo oggi 15.580 italiani guariti, 591 ricoverati in meno, 55 letti di terapia intensiva liberati, e solo ieri 501.236 vaccinati. Chissà se i TG daranno queste buone notizie o preferiranno terrorizzare. Nel prossimo Cdm i ministri della Lega chiederanno il ritorno al lavoro in sicurezza per tutti, senza discriminazioni, e no al coprifuoco che qualcuno voleva confermare fino a giugno o addirittura a luglio”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Solo oggi 15.580 italiani guariti, 591 ricoverati in meno, 55 letti di terapia intensiva liberati, e solo ieri 501.236 vaccinati. Chissà se i TG daranno queste buone notizie o preferiranno terrorizzare. NelCdm i ministri della Lega chiederanno il ritorno al lavoro in sicurezza per tutti, senza discriminazioni, e no alche qualcuno voleva confermare fino a giugno o addirittura a luglio”. Lo dice il leader della Lega Matteo.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Advertising

borghi_claudio : @eurallergico @Fernana48631339 @FartFromAmerika PD? Vaccini, nel caso obbligo. M5S? Quello che fa il PD va bene. FI… - a_padellaro : DRAGHI E IL SORPASSO Mettiamo che in un prossimo lunedì sera, nel consueto sondaggio politico del Tg di La7, Enrico… - LegaSalvini : ++ ? ANNO BIANCO CONTRIBUTIVO PER LE PARTITE IVA COLPITE DALLA CRISI ++ #Salvini: “Diventa realtà la proposta dell… - DirettaSicilia : Salvini “Nel prossimo Cdm chiederemo di abolire il coprifuoco”, - ilbarone1967 : RT @LegaSalvini: MATTEO SALVINI SUL COPRIFUOCO: 'LA LEGA NEL PROSSIMO CDM CHIEDERÀ NO AL COPRIFUOCO” -