Salutami tuo fratello | annunciate sette tappe del tour letterario

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 7 maggio 2021) La presentazione dei libri è un evento affascinante. In particolar modo quando accade in presenza, poiché permette di parlare con l’autore o l’autrice. Molto spesso questi eventi si trasformano in veri e propri firmacopie. Cosicché ogni lettore possa avere la propria copia autografata. Alcune presentazioni di libri risultano però originali e particolari. Ed è proprio