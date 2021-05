Salerno, chiusura “La Fabbrica”: appello al Prefetto (VIDEO) (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Le promesse non mantenute e la delusione per una serie di lavori iniziati e poi cambiati, la rabbia per la cassa integrazione a singhiozzo: negli occhi degli ex lavoratori MCM, le Manifatture Cotonieri Meridionali di Fratte che videro spegnersi l’industria tessile per volontà del patron Gianni Lettieri di farne un centro commerciale e l’impegno di assumerli in un’altra azienda, si racconta la storia di una delocalizzazione industriale che non c’è mai stata. La Medsolar l’azienda sorta per dare occupazione ai lavoratori delle Cotoneire produsse pochi pannelli solari come hanno ricordato oggi davanti al portone chiuso del Centro commerciale La Fabbrica i lavoratori. Pur di continuare a lavorare indipendenti si sono cimentati in diversi mestieri: alcuni di loro anche edili per la costruzione del centro ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Le promesse non mantenute e la delusione per una serie di lavori iniziati e poi cambiati, la rabbia per la cassa integrazione a singhiozzo: negli occhi degli ex lavoratori MCM, le Manifatture Cotonieri Meridionali di Fratte che videro spegnersi l’industria tessile per volontà del patron Gianni Lettieri di farne un centro commerciale e l’impegno di assumerli in un’altra azienda, si racconta la storia di una delocalizzazione industriale che non c’è mai stata. La Medsolar l’azienda sorta per dare occupazione ai lavoratori delle Cotoneire produsse pochi pannelli solari come hanno ricordato oggi davanti al portone chiuso del Centro commerciale Lai lavoratori. Pur di continuare a lavorare indipendenti si sono cimentati in diversi mestieri: alcuni di loro anche edili per la costruzione del centro ...

Advertising

tvoggi : CHIUSURA “LA FABBRICA”: LAVORATORI CHIEDONO AIUTO AL PREFETTO DI SALERNO Le promesse non mantenute e la delusione p… - anteprima24 : ** ###Salerno, chiusura “La Fabbrica”: appello al Prefetto (VIDEO) ** - TrafficoA : A3 - Cava de' Tirreni-Salerno - Chiusura Pesanti A3 napoli-Salerno Divieto di transito per veicoli pesanti con peso superiore a... - TrafficoA : A3 - Cava de' Tirreni-Salerno - Chiusura Pesanti A3 napoli-Salerno Divieto di transito per veicoli pesanti con peso superiore a... - tvoggi : CHIUSURA 'LA FABBRICA', IL COMUNE DI SALERNO NON SAPEVA NULLA GUARDA IL VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno chiusura Giornate FAI Primavera, aperture anche in Irpinia ... Dante Specchia capo delegazione Caserta, Michelangelo De Leo capo delegazione Salerno. TORNANO LE ... Dopo tanti mesi di chiusura e di grigiore, vogliamo regalarvi un fine settimana di cultura e di ...

De Lise (commercialisti): "Slittamento scadenze per i comuni annunciato solo il giorno prima" ... comunicato appena un giorno prima della chiusura, è l'ennesimo schiaffo alla nostra categoria ... ha puntato il suo intervento su "I Comuni tra Covid e PNRR: alla guerra senza le armi?"; Tonino Salerno ...

Salerno, chiusura “La Fabbrica”: appello al Prefetto (VIDEO) anteprima24.it Salerno, chiusura “La Fabbrica”: appello al Prefetto (VIDEO) Salerno – Le promesse non mantenute e la delusione per una ... delle Cotoneire produsse pochi pannelli solari come hanno ricordato oggi davanti al portone chiuso del Centro commerciale La Fabbrica i ...

Vaccini, sprint per il fine settimana a Salerno: camper davanti a “La Fabbrica” (VIDEO) Salerno – I vaccini sono arrivati dopo le nove, ma le persone molto prima. C’è gente in fila dalle sei davanti al centro commerciale La fabbrica (chiuso), mentre all’esterno è stato allestito il campe ...

... Dante Specchia capo delegazione Caserta, Michelangelo De Leo capo delegazione. TORNANO LE ... Dopo tanti mesi die di grigiore, vogliamo regalarvi un fine settimana di cultura e di ...... comunicato appena un giorno prima della, è l'ennesimo schiaffo alla nostra categoria ... ha puntato il suo intervento su "I Comuni tra Covid e PNRR: alla guerra senza le armi?"; Tonino...Salerno – Le promesse non mantenute e la delusione per una ... delle Cotoneire produsse pochi pannelli solari come hanno ricordato oggi davanti al portone chiuso del Centro commerciale La Fabbrica i ...Salerno – I vaccini sono arrivati dopo le nove, ma le persone molto prima. C’è gente in fila dalle sei davanti al centro commerciale La fabbrica (chiuso), mentre all’esterno è stato allestito il campe ...