Salernitana Empoli, apprensione per Veseli: trasportato in ospedale (Di venerdì 7 maggio 2021) La Salernitana si gioca la promozione diretta in Serie A: nella gara importantissima contro l'Empoli, apprensione per Veseli La Salernitana stasera potrebbe essere in Serie A dopo 23 anni dall'ultima volta: i granata si giocano l'accesso diretto e la gara contro l'Empoli (già promosso) assume una valenza enorme. Nel corso del primo tempo contro l'Empoli, Veseli è crollato a terra. Attimi di paura per il centrocampista che poi prosegue per tutta la prima frazione ma viene sostituito all'intervallo e trasportato all'ospedale Ruggi per precauzione dove verrà sottoposto ad una TAC. L'articolo proviene da Calcio News 24.

