Salernitana-Empoli 2-0: i granata rinviano la festa (Di venerdì 7 maggio 2021) Salernitana-Empoli 2-0. I granata battono l'Empoli, ormai già promosso in Serie A, e si avvicinano a grandi passi verso la massima Awrie. Si deciderà tutto lunedì a Pescara. Decidono le reti di Bogdan e Anderson Quali scelte hanno fatto i due tecnici? granata in campo con il 3-5-2 che vede Belec tra i pali, in difesa agiscono Veseli, Gyomber e Bogdan. In mediana, Di Tacchio, Capezzi e Coulibaly, con Jarozinsky e Casasola sugli esterni. In avanti, Gondo e Tutino. I toscani rispondono con il 4-3-1-2 dove Brignoli va in porta, mentre la linea difensiva è composta da Fiamozzi, Casale, Viti e Terzic. Ricci, Crociata e Bandinelli in mediana, piu avanti Crociata dietro Moreo e Mancuso. Salernitana-Empoli 2-0: la sintesi Partono forte i toscani con Moreo che ...

OfficialUSS1919 : È finita!!! All''Arechi' la #Salernitana batte 2-0 l'#Empoli conquistando una vittoria importantissima in vista dell'ultima giornata. - tuttomonza : L’Empoli è andato a Salerno a passeggiare! - SalernoSport24 : ??? Bocchini in conferenza stampa parla di come ha vissuto il match dalla panchina. Manca un ultimo sforzo #SalEmp… - GazzettaSalerno : Salernitana, vittoria sull’Empoli e promozione in A ad un soffio. - SergVessicchio : LA SALERNITANA BATTE LA CAPOLISTA EMPOLI E ORA VEDE LA SERIE A PIU’ VICINA -