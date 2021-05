Sabato torna a casa la coppia italiana bloccata in India dopo un’adozione: “Volo umanitario grazie a una raccolta fondi” (Di venerdì 7 maggio 2021) dopo una settimana di annunci, contatti e appelli alle istituzioni, si è sbloccata la situazione della coppia italiana bloccata in India, dove si trovava per un’adozione, a causa della positività al coronavirus della donna, Simonetta Filippini, 45enne di Campi Bisenzio, alle porte di Firenze. Ieri era arrivata la notizia che le sue condizioni di salute stavano peggiorando e che l’intubazione avrebbe impedito un suo ritorno a casa in tempi brevi. Ma a meno di 24 ore di distanza è arrivato l’annuncio atteso dai due e dai loro familiari: il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha fatto sapere che Sabato i coniugi, con la piccola appena adottata, arriveranno in Toscana. “Domani la piccola Mariam, Simonetta ed Enzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021)una settimana di annunci, contatti e appelli alle istituzioni, si è sla situazione dellain, dove si trovava per, a causa della positività al coronavirus della donna, Simonetta Filippini, 45enne di Campi Bisenzio, alle porte di Firenze. Ieri era arrivata la notizia che le sue condizioni di salute stavano peggiorando e che l’intubazione avrebbe impedito un suo ritorno ain tempi brevi. Ma a meno di 24 ore di distanza è arrivato l’annuncio atteso dai due e dai loro familiari: il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha fatto sapere chei coniugi, con la piccola appena adottata, arriveranno in Toscana. “Domani la piccola Mariam, Simonetta ed Enzo ...

