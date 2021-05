Rugby, Rainbow Cup 2021: Treviso batte le Zebre con la meta di Halafihi (Di venerdì 7 maggio 2021) Grande equilibrio a Parma per il primo derby italiano della nuova Rainbow Cup 2021, dove Zebre e Benetton Treviso si alternano in vetta. È soprattutto la ripresa a regalare maggior spettacolo, con un finale di fuoco, con tre mete negli ultimi 10 minuti e la marcatura di Halafihi a fare la differenza. Parte meglio Treviso, che nei primi minuti tiene nella sua metà campo la squadra di Parma, con le Zebre che faticano a guadagnare terreno. Padroni di casa che, però, obbligano al fallo in mischia Treviso dopo cinque minuti di gioco. Non si spezza l’equilibrio nei primi dieci minuti, anche se le Zebre hanno alzato un po’ il baricentro del gioco. Al 12’ fallo per Treviso che batte veloce e con un calcio ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) Grande equilibrio a Parma per il primo derby italiano della nuovaCup, dovee Benettonsi alternano in vetta. È soprattutto la ripresa a regalare maggior spettacolo, con un finale di fuoco, con tre mete negli ultimi 10 minuti e la marcatura dia fare la differenza. Parte meglio, che nei primi minuti tiene nella sua metà campo la squadra di Parma, con leche faticano a guadagnare terreno. Padroni di casa che, però, obbligano al fallo in mischiadopo cinque minuti di gioco. Non si spezza l’equilibrio nei primi dieci minuti, anche se lehanno alzato un po’ il baricentro del gioco. Al 12’ fallo percheveloce e con un calcio ...

Advertising

ZebreRugby : #ZEBvBEN ??vs?? FINALE [20-25] Finale al Lanfranchi dove il Benetton #Rugby trova il secondo successo nella Rainbow… - onrugby_it : La preview della sfida di questa sera - ZebreRugby : RT @DAZN_IT: Ancora tempo di Derby, stavolta in Rainbow Cup ?? Segui Zebre Rugby Club-Benetton Rugby LIVE dalle 19 su #DAZN - DAZN_IT : Ancora tempo di Derby, stavolta in Rainbow Cup ?? Segui Zebre Rugby Club-Benetton Rugby LIVE dalle 19 su #DAZN - Rugbymeet : ?? In diretta il meglio del rugby mondiale, 4?? match spettacolari in programma nel fine settimana ?? -