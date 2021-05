Romain-Grosjean F1 | torna nell’abitacolo della Mercedes

(Di venerdì 7 maggio 2021)farà il suo ritornodi un’auto di F1 come parte di una corsa dimostrativa per laal Gran Premio di Francia di quest’anno. Il pilota era stato invaso parzialmente dal fuoco nello spaventoso incidente di Bahrain del 2020. Chiunque pensava che la sua carriera automobilistica sarebbe finita e invece con forza e tenacia ha combattuto e vinto la sua battaglia. Sindrome compartimentale: la nuova piagaMotoGPF1: tornerà a correre in F1? Il 34enne franceseè stato sostituito alla Haas per la stagione 2021 visto che è stato costretto a saltare le ultime due garesua carriera in F1 a causa degli infortuni subiti durante l’incidente. ...

Acer annuncia il prosieguo della partnership tra Predator Gaming e R8G eSports, il Team di Sim Racing fondato da, leggendario pilota di Formula 1 e Indycar. Quest'anno la collaborazione ha in serbo una grossa sorpresa per tutti gli appassionati di Motorsport: la "Predator Sim Racing Cup 2021", un ...A sette mesi dal terribile incidente in Bahrain che nel 2020 lo ha costretto al ritiro,tornerà al volante di una monoposto di Formula 1 per un test privato con la Mercedes, a fine giugno, in Francia. "Non vedo l'ora di risalire su una vettura di F1! Sarà un'opportunità ...A sette mesi dall'incidente in Bahrain che nel 2020 lo ha costretto al ritiro, Romain Grosjean (nella foto) tornerà al volante di una monoposto di Formula 1 per un test privato con la Mercedes, ...Toto Wolff ha mantenuto la promessa. Il team principal della Mercedes aveva assicurato a Romain Grosjean, dopo il terribile incidente dello scorso anno in Bahrain, che quel Gp che poteva chiudersi in ...