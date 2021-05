Roma: tavolo centrosinistra confermato alle 21, obiettivo chiudere regole primarie (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag (Adnkronos) - Il link per partecipare alla riunione è arrivato da poco ai partecipanti: alle 21, via zoom, si riunirà il tavolo di centrosinistra con l'obiettivo di dare il via libera al regolamento per le primarie per il sindaco di Roma. Le ultime voci sul nome candidato del Pd (Zingaretti o Gualtieri?) avevano fatto temere uno slittamento, ipotesi alla fine scongiurata. Del resto, al regolamento mancano davvero le limature. Questa sera i partecipanti avranno sul tavolo la bozza definitiva, emendata con le proposte dei vari partiti nel corso dei precedenti incontri. Ieri sera, invece, in una lunga riunione è stato fatto il punto sulla Carta di intenti per Roma. Tra i punti in discussione, il numero di firme da raccogliere ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021), 7 mag (Adnkronos) - Il link per partecipare alla riunione è arrivato da poco ai partecipanti:21, via zoom, si riunirà ildicon l'di dare il via libera al regolamento per leper il sindaco di. Le ultime voci sul nome candidato del Pd (Zingaretti o Gualtieri?) avevano fatto temere uno slittamento, ipotesi alla fine scongiurata. Del resto, al regolamento mancano davvero le limature. Questa sera i partecipanti avranno sulla bozza definitiva, emendata con le proposte dei vari partiti nel corso dei precedenti incontri. Ieri sera, invece, in una lunga riunione è stato fatto il punto sulla Carta di intenti per. Tra i punti in discussione, il numero di firme da raccogliere ...

Advertising

CarloCalenda : Questa è una stupidaggine. Al Mise, su richiesta dei sindacati, ho riunito un tavolo per Roma per aiutare la Capita… - haivomanca : @Fil_Biafora il PSG ha il diritto di riscatto su Florenzi... Ma qualora la volontà del giocatore fosse fortemente d… - MaCham91 : @Blowjoint @Dareusaks @fsanso74 @CarloCalenda >> Sulla legalizzazione non c'è niente del genere per ora, che io sap… - utini19 : A Roma le opposizioni alla Raggi latitano in tema di loro candidati anche per le difficoltà oggettive che lì il com… - pigherino : Il sogno di Melon nel cassetto Rapporti SalviMelon? Inesistenti Tavolo confronto? Salvini rinvia MI:Albertini si… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma tavolo FEASR: REGIONI DEL SUD CONTRO REVISIONE CRITERI DI RIPARTO ... Nicola Caputo, Donato Pentassuglia, Toni Scilla e Roberto Morroni) hanno lanciato la sfida da Roma:... al Ministro Patuanelli: "Non si chiuda a riccio: accetti il confronto ed insedi un tavolo tecnico ...

Centrodestra, mercoledì vertice su candidati amministrative ... a quanto apprendeva stamane l'AdnKronos, aveva chiesto al leader della Lega di riunire il tavolo ... con Salvini che, ospite di 'Porta a Porta', ha chiesto a Meloni di "fare un nome per Roma", la ...

Roma: tavolo centrosinistra confermato alle 21, obiettivo chiudere regole primarie - Ildenaro.it Il Denaro Roma: tavolo centrosinistra confermato alle 21, obiettivo chiudere regole primarie Roma, 7 mag (Adnkronos) - Il link per partecipare alla riunione è arrivato da poco ai partecipanti: alle 21, via zoom, si riunirà il tavolo di ...

Forte Procolo, ora manca soltanto una firma per il passaggio alla città Il trasferimento di Forte Procolo al Comune ha ricevuto la prima importante approvazione. L’Agenzia del Demanio del Veneto e la Soprintendenza hanno dato parere favorevole al passaggio di proprietà de ...

... Nicola Caputo, Donato Pentassuglia, Toni Scilla e Roberto Morroni) hanno lanciato la sfida da:... al Ministro Patuanelli: "Non si chiuda a riccio: accetti il confronto ed insedi untecnico ...... a quanto apprendeva stamane l'AdnKronos, aveva chiesto al leader della Lega di riunire il... con Salvini che, ospite di 'Porta a Porta', ha chiesto a Meloni di "fare un nome per", la ...Roma, 7 mag (Adnkronos) - Il link per partecipare alla riunione è arrivato da poco ai partecipanti: alle 21, via zoom, si riunirà il tavolo di ...Il trasferimento di Forte Procolo al Comune ha ricevuto la prima importante approvazione. L’Agenzia del Demanio del Veneto e la Soprintendenza hanno dato parere favorevole al passaggio di proprietà de ...