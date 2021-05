Roma: tavolo centrosinistra confermato alle 21, obiettivo chiudere regole primarie (2) (Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Infine, la data: dovrebbe essere confermato il 20 giugno, anche se per motivi pratici alla fine si potrebbe anche decidere di far slittare il tutto al 27. Sul tavolo del centrosinistra, però, aleggia ancora l'incertezza legata al nome del candidato 'forte' del Pd: Nicola Zingaretti o Roberto Gualtieri. Un 'giallo' ancora non sciolto, legato ad un accordo con il M5s che coinvolge il futuro della regione Lazio, su cui i dem stanno lavorando con i 5 stelle ma che in molti nel centrosinistra vedono come un puzzle davvero complicato da comporre. Nelle ultime ore si era anche diffusa la voce sul fatto che Gualtieri fosse pronto a presentare la sua candidatura nel week end, già sabato in mattinata. Ma ancora in queste ore è tutto in 'stand by'. Le scelte del Pd, giocoforza, avranno un impatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Infine, la data: dovrebbe essereil 20 giugno, anche se per motivi pratici alla fine si potrebbe anche decidere di far slittare il tutto al 27. Suldel, però, aleggia ancora l'incertezza legata al nome del candidato 'forte' del Pd: Nicola Zingaretti o Roberto Gualtieri. Un 'giallo' ancora non sciolto, legato ad un accordo con il M5s che coinvolge il futuro della regione Lazio, su cui i dem stanno lavorando con i 5 stelle ma che in molti nelvedono come un puzzle davvero complicato da comporre. Nelle ultime ore si era anche diffusa la voce sul fatto che Gualtieri fosse pronto a presentare la sua candidatura nel week end, già sabato in mattinata. Ma ancora in queste ore è tutto in 'stand by'. Le scelte del Pd, giocoforza, avranno un impatto ...

Advertising

CarloCalenda : Questa è una stupidaggine. Al Mise, su richiesta dei sindacati, ho riunito un tavolo per Roma per aiutare la Capita… - haivomanca : @Fil_Biafora il PSG ha il diritto di riscatto su Florenzi... Ma qualora la volontà del giocatore fosse fortemente d… - MaCham91 : @Blowjoint @Dareusaks @fsanso74 @CarloCalenda >> Sulla legalizzazione non c'è niente del genere per ora, che io sap… - utini19 : A Roma le opposizioni alla Raggi latitano in tema di loro candidati anche per le difficoltà oggettive che lì il com… - pigherino : Il sogno di Melon nel cassetto Rapporti SalviMelon? Inesistenti Tavolo confronto? Salvini rinvia MI:Albertini si… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma tavolo Centrodestra, mercoledì vertice su candidati amministrative ... a quanto apprendeva stamane l'AdnKronos, aveva chiesto al leader della Lega di riunire il tavolo ... con Salvini che, ospite di 'Porta a Porta', ha chiesto a Meloni di "fare un nome per Roma", la ...

Scintille Salvini - Meloni . Ma è pronto un tavolo per i candidati ... quindi un tavolo ufficiale della coalizione, sulla vicenda dei candidati del centrodestra, a partire da Roma e Milano . Tavolo che ci sarà. La conferma ufficiale arriva da fonti della Lega che hanno ...

Roma: tavolo centrosinistra confermato alle 21, obiettivo chiudere regole primarie - Ildenaro.it Il Denaro Roma: tavolo centrosinistra confermato alle 21, obiettivo chiudere regole primarie Roma, 7 mag (Adnkronos) - Il link per partecipare alla riunione è arrivato da poco ai partecipanti: alle 21, via zoom, si riunirà il tavolo di ...

Forte Procolo, ora manca soltanto una firma per il passaggio alla città Il trasferimento di Forte Procolo al Comune ha ricevuto la prima importante approvazione. L’Agenzia del Demanio del Veneto e la Soprintendenza hanno dato parere favorevole al passaggio di proprietà de ...

... a quanto apprendeva stamane l'AdnKronos, aveva chiesto al leader della Lega di riunire il... con Salvini che, ospite di 'Porta a Porta', ha chiesto a Meloni di "fare un nome per", la ...... quindi unufficiale della coalizione, sulla vicenda dei candidati del centrodestra, a partire dae Milano .che ci sarà. La conferma ufficiale arriva da fonti della Lega che hanno ...Roma, 7 mag (Adnkronos) - Il link per partecipare alla riunione è arrivato da poco ai partecipanti: alle 21, via zoom, si riunirà il tavolo di ...Il trasferimento di Forte Procolo al Comune ha ricevuto la prima importante approvazione. L’Agenzia del Demanio del Veneto e la Soprintendenza hanno dato parere favorevole al passaggio di proprietà de ...