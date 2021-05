Roma: tavolo centrosinistra confermato alle 21, obiettivo chiudere regole primarie (2) (Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) – (Adnkronos) – Infine, la data: dovrebbe essere confermato il 20 giugno, anche se per motivi pratici alla fine si potrebbe anche decidere di far slittare il tutto al 27. Sul tavolo del centrosinistra, però, aleggia ancora l’incertezza legata al nome del candidato ‘forte’ del Pd: Nicola Zingaretti o Roberto Gualtieri. Un ‘giallo’ ancora non sciolto, legato ad un accordo con il M5s che coinvolge il futuro della regione Lazio, su cui i dem stanno lavorando con i 5 stelle ma che in molti nel centrosinistra vedono come un puzzle davvero complicato da comporre. Nelle ultime ore si era anche diffusa la voce sul fatto che Gualtieri fosse pronto a presentare la sua candidatura nel week end, già sabato in mattinata. Ma ancora in queste ore è tutto in ‘stand by’.Le scelte del Pd, giocoforza, avranno un impatto sulle ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) – (Adnkronos) – Infine, la data: dovrebbe essereil 20 giugno, anche se per motivi pratici alla fine si potrebbe anche decidere di far slittare il tutto al 27. Suldel, però, aleggia ancora l’incertezza legata al nome del candidato ‘forte’ del Pd: Nicola Zingaretti o Roberto Gualtieri. Un ‘giallo’ ancora non sciolto, legato ad un accordo con il M5s che coinvolge il futuro della regione Lazio, su cui i dem stanno lavorando con i 5 stelle ma che in molti nelvedono come un puzzle davvero complicato da comporre. Nelle ultime ore si era anche diffusa la voce sul fatto che Gualtieri fosse pronto a presentare la sua candidatura nel week end, già sabato in mattinata. Ma ancora in queste ore è tutto in ‘stand by’.Le scelte del Pd, giocoforza, avranno un impatto sulle ...

