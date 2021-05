Roma, paura in strada: fuga di gas paralizza il quartiere. Ecco cosa è successo (Di venerdì 7 maggio 2021) paura nel corso del pomeriggio di ieri, 6 maggio, quando la Polizia Locale di Roma Capitale, VI Gruppo Torri, a seguito della segnalazione di una perdita di gas, è intervenuta in via di Torre Spaccata, all’incrocio con Viale di Torre Maura. La fuga di gas Quattro le pattuglie che, sopraggiunte immediatamente sul posto, hanno allertato il personale tecnico per i necessari interventi urgenti, e provveduto a mettere in sicurezza l’intera area, interdicendo il transito veicolare e pedonale. Oltre al forte odore proveniente dal sottosuolo, si percepiva una pressione sul terreno. Grazie al tempestivo intervento degli agenti, impegnati fino a tarda serata a tenere in sicurezza la zona, è stato possibile evitare le conseguenze legate ad una possibile esplosione. La strada è stata riaperta quando la situazione era ormai sotto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 maggio 2021)nel corso del pomeriggio di ieri, 6 maggio, quando la Polizia Locale diCapitale, VI Gruppo Torri, a seguito della segnalazione di una perdita di gas, è intervenuta in via di Torre Spaccata, all’incrocio con Viale di Torre Maura. Ladi gas Quattro le pattuglie che, sopraggiunte immediatamente sul posto, hanno allertato il personale tecnico per i necessari interventi urgenti, e provveduto a mettere in sicurezza l’intera area, interdicendo il transito veicolare e pedonale. Oltre al forte odore proveniente dal sottosuolo, si percepiva una pressione sul terreno. Grazie al tempestivo intervento degli agenti, impegnati fino a tarda serata a tenere in sicurezza la zona, è stato possibile evitare le conseguenze legate ad una possibile esplosione. Laè stata riaperta quando la situazione era ormai sotto ...

