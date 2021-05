Roma e Milano: cosa c’è dietro il suicidio del centrodestra (Di venerdì 7 maggio 2021) Esiste un centrodestra? Verrebbe da dubitarne: divisi per collocazione (dentro o fuori il governo?), per strategia, per approccio, per sensibilità verso il lockdown, i partiti della coalizione che non sembra esserci si trovano d’accordo, ma neanche del tutto, solo sulle battaglie di retroguardia come la reazione al ddl Zan che serve al Pd per creare “la nuova egemonia”. Dal lato propositivo non ci siamo proprio o meglio non ci sono: dove stanno gli accordi, i candidati a sindaco per le massime città del Paese? Il disastro di Roma Questo centrodestra che forse c’è ma non è detto, incassa più che altro rifiuti e nemmeno troppo cortesi: Albertini a Milano l’ultimo, mentre Bertolaso su Roma sta lì ma con l’aria del cireneo pronto a buttare la croce. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia sembrano andare ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 7 maggio 2021) Esiste un? Verrebbe da dubitarne: divisi per collocazione (dentro o fuori il governo?), per strategia, per approccio, per sensibilità verso il lockdown, i partiti della coalizione che non sembra esserci si trovano d’accordo, ma neanche del tutto, solo sulle battaglie di retroguardia come la reazione al ddl Zan che serve al Pd per creare “la nuova egemonia”. Dal lato propositivo non ci siamo proprio o meglio non ci sono: dove stanno gli accordi, i candidati a sindaco per le massime città del Paese? Il disastro diQuestoche forse c’è ma non è detto, incassa più che altro rifiuti e nemmeno troppo cortesi: Albertini al’ultimo, mentre Bertolaso susta lì ma con l’aria del cireneo pronto a buttare la croce. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia sembrano andare ...

