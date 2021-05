Roma e il Lazio in zona gialla o arancione da lunedì 10 maggio 2021? Ecco cosa dicono i dati del monitoraggio (Di venerdì 7 maggio 2021) E’ il giorno delle decisioni per le sorti dell’Italia; dalla cabina di regia si monitorano i dati per decretare quali Regioni – da lunedì 10 maggio – cambieranno colore. Il Lazio attualmente si trova in zona gialla ed è molto probabile che ci rimanga, tuttavia l’ufficialità arriverà solo nella serata di oggi. Il dato più positivo della Regione è il notevole calo dei ricoveri, che pian piano stanno svuotando le terapie intensive. L’indice Rt è in calo e, soprattutto, i ricoveri dei pazienti gravi stanno nettamente scendendo. Leggi anche: Coprifuoco, cosa cambia dal 15 maggio: cambio orario alle 23 o mezzanotte? Le ultime news Lazio: maratona vaccinale La campagna vaccinale, nel Lazio, è una delle migliori d’Italia, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 maggio 2021) E’ il giorno delle decisioni per le sorti dell’Italia; dalla cabina di regia si monitorano iper decretare quali Regioni – da10– cambieranno colore. Ilattualmente si trova ined è molto probabile che ci rimanga, tuttavia l’ufficialità arriverà solo nella serata di oggi. Il dato più positivo della Regione è il notevole calo dei ricoveri, che pian piano stanno svuotando le terapie intensive. L’indice Rt è in calo e, soprattutto, i ricoveri dei pazienti gravi stanno nettamente scendendo. Leggi anche: Coprifuoco,cambia dal 15: cambio orario alle 23 o mezzanotte? Le ultime news: maratona vaccinale La campagna vaccinale, nel, è una delle migliori d’Italia, ...

