Roma-Crotone | probabili formazioni e tv

(Di venerdì 7 maggio 2021) Domenica 9 maggio alle 18.00 all’Olimpico si disputerà, gara valida per la 35° giornata di campionato di Serie A. Ecco lee dove seguire la partita. Come arrivano le due squadre? I giallorossi sono reduci dal mancato passaggio in finale di Europa League. La squadra di Fonseca nella gara di ritorno si è imposta per 3 a 2 sul Manchester United, ma sono stati i Red Devils a volare in finale, forti del 6 a 2 dell’Old Trafford. Nell’ultima giornata di Serie A laha invece rimediato una sconfitta al Ferraris contro la Sampdoria, vittoriosa per 2 a 0, grazie alle reti di Silva e Jankto. I giallorossi si trovano al settimo posto in classifica con 55 punti, a + 2 sul Sassuolo. La squadra di Fonseca cercherà di ritrovare i tre punti, che mancano dalla sfida casalinga ...

Lo ha dichiarato l'allenatore del Crotone Serse Cosmi nella conferenza stampa in vista della gara contro la Roma: "Affrontiamo un'avversaria blasonata in uno stadio importante. Credo che non sia ... Gli obiettivi di? Sul fatto che la Roma sia più delusa del Crotone ho qualche dubbio. Sono molto dispiaciuto, per non usare qualche altro termine. Una partita dove non c'è niente da ... CROTONE - Serse Cosmi, tecnico di un Crotone già retrocesso in Serie B, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa della Roma. "Ovviamente siamo delusi perché il nostro destino ..."