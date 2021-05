Roberto Baggio: “Vedo ex colleghi che sentenziano da professori ma me li ricordo incapaci di fare tre palleggi con le mani” (Di venerdì 7 maggio 2021) Roberto Baggio parla della sua vita lontano dal mondo del calcio e non risparmia stoccate ad ex colleghi ed ex allenatori. Intervenuto ai microfoni di Venerdì de la Repubblica, Roberto Baggio rompe il silenzio che lo ha sempre circondato da quando si è ritirato dal mondo del calcio. A differenza di molti suoi colleghi, a differenza di quasi tutti gli ex campioni, il divin Codino ha deciso di ritirarsi sostanzialmente a vita privata, di fuggire la luce dei riflettori, di non occupare un posto negli studi televisivi. Roberto Baggio e la vita lontano dal calcio: “Vedo ex colleghi che sentenziano da professori, me li ricordo incapaci di ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 7 maggio 2021)parla della sua vita lontano dal mondo del calcio e non risparmia stoccate ad exed ex allenatori. Intervenuto ai microfoni di Venerdì de la Repubblica,rompe il silenzio che lo ha sempre circondato da quando si è ritirato dal mondo del calcio. A differenza di molti suoi, a differenza di quasi tutti gli ex campioni, il divin Codino ha deciso di ritirarsi sostanzialmente a vita privata, di fuggire la luce dei riflettori, di non occupare un posto negli studi televisivi.e la vita lontano dal calcio: “excheda, me lidi ...

