Riprendono i vaccini per il personale della scuola: solo il 2,5% è già immunizzato – I dati (Di venerdì 7 maggio 2021) “In accordo con la struttura commissariale si è deciso, alla luce del positivo andamento della campagna vaccinale, che da oggi potrà essere ripresa la somministrazione dei vaccini a tutto il personale scolastico“. Lo ha annunciato mercoledì il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi durante il question time alla Camera. L’inquilino di viale Trastevere vuole che a settembre, al suono della prima campanella, maestri, professori, bidelli e dirigenti scolastici siano tutti vaccinati. Dopo lo stop di aprile, imposto dal generale Francesco Figliuolo per dare la priorità ai più anziani e ai più fragili, la campagna vaccinazioni per il personale scolastico riprende. Ad attendere la prima dose, secondo i dati ufficiali del ministero della Salute aggiornati al 30 aprile, sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) “In accordo con la struttura commissariale si è deciso, alla luce del positivo andamentocampagna vaccinale, che da oggi potrà essere ripresa la somministrazione deia tutto ilscolastico“. Lo ha annunciato mercoledì il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi durante il question time alla Camera. L’inquilino di viale Trastevere vuole che a settembre, al suonoprima campanella, maestri, professori, bidelli e dirigenti scolastici siano tutti vaccinati. Dopo lo stop di aprile, imposto dal generale Francesco Figliuolo per dare la priorità ai più anziani e ai più fragili, la campagna vaccinazioni per ilscolastico riprende. Ad attendere la prima dose, secondo iufficiali del ministeroSalute aggiornati al 30 aprile, sono ...

Advertising

giornalemetro : Vaccini Covid, in Lombardia riprendono le prenotazioni per il personale scolastico | Giornale Metropolitano - Telefriuli1 : Seconda dose all'88% dei sanitari e al 91,6% degli ospiti delle case di riposo Queste le percentuali per le categor… - orizzontescuola : Covid, nota MI: riprendono i vaccini per il personale scolastico. Niente mascherine FFp2. Seguire il protocollo di… - ProDocente : Covid, nota MI: riprendono i vaccini per il personale scolastico. Niente mascherine FFp2. Seguire il protocollo di… - panibbi : RT @Para607: È indiscutibile che c’è il COVID ma qualcuno mi può dire cosa servono i vaccini visto che i vaccinati riprendono il COVID????? -