Ripetute violazioni delle norme anti-Covid | sospesa per dieci giorni l’attività in due esercizi di San Candido e Bressanone

(Di venerdì 7 maggio 2021) Primi esiti dei controlli eseguiti dalle forze dell’ordine per il rispettomisure previste dall’ordinanza provinciale numero 21 sui protocolli di sicurezzaper bar, ristoredricettivi. A causa del ripetersi, la Provincia ha emssso due provvedimenti di sospensione delpera carico di altrett: uno situato a San, l’altro a. Già martedì scorso la Giunta provinciale aveva chiarito che entrambe le parti – sia gliche i clienti – sono obbligate a rispettare le regole e possono essere punite per inadempienza. L’ordinanza numero ...

Sveglia!', aveva protestato Rosanna Spatari contro la decisione di porre sotto sequestro la sua Torteria a causa delle 'e gravidelle norme anti Covid'. Davanti al locale le forze ...Il provvedimento è stato disposto dal Gip del Tribunale di Ivrea nell'ambito del procedimento penale avviato in seguito alla segnalazione dellee gravidelle norme anticovid ...Sigilli ad uno spazio in via Felisati a Mestre. La decisione è stata presa dopo una serie di interventi della polizia locale e della polizia di stato ...L’intervento delle forze dell’ordine ha scatenato la reazione della titolare che, come in altre occasioni, ha dato in escandescenza insultando i presenti. “Vergognatevi, la gente moriva anche prima. S ...