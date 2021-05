Rifiuti tossici sversati nei terreni del Vallo Di Diano, Pellegrino “porta” il caso in Regione (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVallo di Diano (Sa)- Monitoraggio ambientale dei terreni attigui ai terreni oggetto degli sversamenti illeciti dei Rifiuti tossici. È quanto chiesto nel question time del consiglio alla Regione Campania, dal consigliere regionale di Italia Viva e Presidente del Parco Nazionale Cilento-Diano-Alburni, Tommaso Pellegrino. Monitoraggio ambientale e analisi dei terreni siti inquinati e delle aree adiacenti a quelle nei quali sono intervenuti gli sversamenti illegali dei Rifiuti tossici nei comuni del Vallo di Diano. Richiesta di Pellegrino, giunta dopo le interrogazioni regionali presentate dal Presidente del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi(Sa)- Monitoraggio ambientale deiattigui aioggetto degli sversamenti illeciti dei. È quanto chiesto nel question time del consiglio allaCampania, dal consigliere regionale di Italia Viva e Presidente del Parco Nazionale Cilento--Alburni, Tommaso. Monitoraggio ambientale e analisi deisiti inquinati e delle aree adiacenti a quelle nei quali sono intervenuti gli sversamenti illegali deinei comuni deldi. Richiesta di, giunta dopo le interrogazioni regionali presentate dal Presidente del ...

