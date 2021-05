Ri-olio: olio evo in cambio di olio usato al mercato San Paolo (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSe non lo vuoi trovare in mare, buttalo qui. È l’invito rivolto ai cittadini di Napoli in occasione dell’avvio del servizio di raccolta di olio usato di cucina, con un contenitore posizionato questa mattina presso il mercato coperto Campagna Amica in via Guidetti 72, al parco San Paolo di Fuorigrotta. Grazie al coinvolgimento di Coldiretti Napoli – d’intesa con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Napoli e Asia Napoli – il lancio del servizio è accompagnato dall’iniziativa Ri-olio, grazie alla quale ad ogni conferimento di olio usato è offerta in omaggio – fino ad esaurimento scorte – una lattina di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSe non lo vuoi trovare in mare, buttalo qui. È l’invito rivolto ai cittadini di Napoli in occasione dell’avvio del servizio di raccolta didi cucina, con un contenitore posizionato questa mattina presso ilcoperto Campagna Amica in via Guidetti 72, al parco Sandi Fuorigrotta. Grazie al coinvolgimento di Coldiretti Napoli – d’intesa con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Napoli e Asia Napoli – il lancio del servizio è accompagnato dall’iniziativa Ri-, grazie alla quale ad ogni conferimento diè offerta in omaggio – fino ad esaurimento scorte – una lattina di ...

