Resident Evil Village svela il mistero legato al Lycan luccicante (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo una settimana di speculazioni dalla comparsa di una sagoma composta da nastro lucente, il mistero sull'installazione trovata su una collina in Inghilterra è finalmente stata svelato. L'installazione 'Lycan' alta 58 metri e lunga oltre 100 metri, avvistata da visitatori e passanti durante il fine settimana festivo, è stata rivendicata da Capcom per celebrare il lancio odierno di Resident Evil Village, l'ultimo capitolo del franchise di videogiochi survival horror. L'imponente creatura, che presenta alcuni dei tratti distintivi delle storiche e mistiche figure in gesso del paese, è stata creata in meno di 24 ore. La gigantesca installazione è apparsa misteriosamente in un bagliore durante la notte, incastonata tra alcuni dei villaggi più isolati del Regno Unito nel Somerset sulle ...

