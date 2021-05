Resident Evil Village fa già il botto su Steam diventando miglior lancio della serie su PC

(Di venerdì 7 maggio 2021)è approdato suda poche ore e ha già superato praticamente tutti gli altri giochi. Al momentoscrittura, il totale di giocatori presenti nel gioco si attesta intorno agli 88.000. La formula attuale sembra funzionare per Capcom in quanto l'IP è riuscita a scostarsi dallo stigma che aveva accumulato con5 e 6, più ricchi di azione. Con7 Capcom ha voluto rivoluzionare la prospettiva rendendola in prima persona e inc'è un mix di meccaniche prese sia dal capitolo precedente che dal quarto episodio. "Ambientata alcuni anni dopo gli eventi del pluripremiato ...

Su Amazon possiamo acquistare a prezzo leggermente scontato Resident Evil Village al prezzo di 59 Euro, contro un prezzo di listino di 69,99 Euro. Non si tratta di uno sconto sostanzioso ma vi ricordiamo che il gioco è uscito solamente oggi. Il gioco è venduto ...Resident Evil Village è approdato su Steam da poche ore e ha già superato praticamente tutti gli altri giochi della serie. Al momento della scrittura, il totale di giocatori presenti nel gioco si atte ...Resident Evil Village ha fatto registrare un lancio record su Steam, dove nessun episodio della serie aveva mai raggiunto così tanti giocatori connessi.