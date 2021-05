(Di venerdì 7 maggio 2021)da oggi, 7 maggio 2021,è tornato a mostrarsi con l’ultimoprima del lancio: pronti a tornare nei panni di Ethan?VII ha dato il via ad un nuovo filone della serie targata Capcom, un nuovo modo di vivere l’inferno dei non morti. Che vi sia piaciuto o meno questo cambio di rotta, è innegabile che la prima avventura del nostro sfortunato Ethan abbia rinvigorito il franchise, avvicinando moltissimi nuovi videogiocatori. Molti più, effettivamente, di quanti se ne siano allontanati. L’annuncio, quindi, diha scosso l’industria videoludica, in attesa di tanto nuovissimo trash a tema zombie. E questa volta c’è anche Lady Dimitrescu. In ...

Advertising

SerialGamerITA : Resident Evil Village è finalmente disponibile #capcom - vargarv : Resident Evil Village Sei forte papà (BRONZE) #PlayStationTrophy #PS5Share, #ResidentEvilVillage - tuttoteKit : Resident Evil Village è disponibile: ecco il trailer di lancio! #Capcom #GoogleStadia #PC #PS4 #PS5… - MondoXbox : Reminder: Pomeriggio Xbox e serata horror: Assetto Corsa: Competizione e Resident Evil - 83napolano : RT @CeotechI: L'attesissimo gioco survival horror di Capcom, Resident Evil Village, è ora disponibile in tutto il mondo per PlayStation5, P… -

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil

Buon day - one a tutti! Oggi, venerdì 7 maggio 2021 è arrivato ufficialmente sul mercato il tanto attesoVillage , giocabile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Google Stadia e PC ( qui la nostra recensione del gioco). E proprio la versione PC è protagonista di una ...Uno dei pilastri dell'esperienza di qualsiasiche si rispetti è sicuramente la risoluzione dei molteplici enigmi disseminati nel mondo di gioco. Village, ovviamente, non fa eccezione. In questa guida troverete la soluzione all'...L’attesissimo gioco survival horror di Capcom, Resident Evil Village, è ora disponibile in tutto il mondo per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Steam e Stadia. Resident Evil Vil ...Il gioco multiplayer Resident Evil Re:Verse è stato rimandato all'estate, arriva la conferma ufficiale di Capcom.