RESIDENT EVIL VILLAGE disponibile da oggi

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 7 maggio 2021) L’attesissimo gioco survival horror di Capcom,, è orain tutto il mondo per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series XS, Xbox One, Steam e Stadia.permette ai giocatori di immergersi in un’intensa battaglia per sopravvivere agli orrori di un remoto villaggio innevato abitato da un gruppo eterogeneo di misteriosi abitanti del luogo e da creature terrificanti. Questo titolo ricco di azione è l’ottavo capitolo principale del pluripremiato franchiseche ha venduto oltre 107 milioni di unità in tutto il mondo e festeggia quest’anno il suo 25° anniversario.è idoneo per l’aggiornamento gratuito da ...