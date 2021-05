Repubblica: si va verso il taglio della Serie A a 18 squadre per decongestionare calendari (Di venerdì 7 maggio 2021) La Serie A è compatta: i club sono tutti d’accordo nel voler tagliare fuori le società di Serie C dalla Coppa Italia. Repubblica scrive: “hanno una visione comune: far fuori dal torneo i pesci piccoli. Solo tre settimane fa, mezza Serie A si ribellava alla Superlega e all’idea di un torneo esclusivo”. Il pretesto è quello di snellire i calendari, ma in realtà “si eliminano i primi 2 turni in cui i club di A stavano alla finestra e che non interessavano alle tv. L’obiettivo è incassare 40 milioni (oggi la Rai ne paga 35 per Coppa e Supercoppa)”. Ma un problema di calendari troppo congestionati esiste, ecco perché le leghe europee pensano a campionati a 18 squadre. “Un problema con i calendari però effettivamente c’è. La nuova Champions League imporrà ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 maggio 2021) LaA è compatta: i club sono tutti d’accordo nel voler tagliare fuori le società diC dalla Coppa Italia.scrive: “hanno una visione comune: far fuori dal torneo i pesci piccoli. Solo tre settimane fa, mezzaA si ribellava alla Superlega e all’idea di un torneo esclusivo”. Il pretesto è quello di snellire i, ma in realtà “si eliminano i primi 2 turni in cui i club di A stavano alla finestra e che non interessavano alle tv. L’obiettivo è incassare 40 milioni (oggi la Rai ne paga 35 per Coppa e Supercoppa)”. Ma un problema ditroppo congestionati esiste, ecco perché le leghe europee pensano a campionati a 18. “Un problema con iperò effettivamente c’è. La nuova Champions League imporrà ...

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica verso Molti e forti contro le riforme Ci stiamo, dunque, avviando verso una fase nella quale dovremo far fronte a una serie di questioni, ... l'imminente inizio del semestre bianco che precede l'elezione del presidente della Repubblica, ...

Germania verso lo scisma di velluto. Col Papa spettatore ... e non in banali interviste, che bisogna andare verso una competenza dottrinale delle Conferenze ... Sul tema dello scisma , poi, c'è da ricordare anche che con l'accordo tra il Vaticano e la Repubblica ...

Parma verso il piano del verde per gestire 47mila alberi La Repubblica Repubblica: si va verso il taglio della Serie A a 18 squadre per decongestionare calendari La nuova Champions League imporrà 100 partite in più e richiede 7 finestre aggiuntive. I club compatti sulla Coppa Italia ...

Coronavirus Italia e regioni, verso l'accelerazione sui vaccini: tocca ai 50enni / LIVE Roma, 7 maggio 2021 - La campagna vaccinale contro il coronavirus in Italia si fa sempre più di massa: da lunedì 10 maggio saranno aperte le prenotazioni agli over 50, annuncia il commissario all'emer ...

