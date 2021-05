Renzi beccato con lo 007 Mancini: sul caso adesso si muove il Copasir (Di venerdì 7 maggio 2021) l caso dell’incontro in Autogrill tra Matteo Renzi e lo 007 Marco Mancini, svelato nell’ultima puntata di Report, è finito al Copasir. Nel corso dell’Ufficio di Presidenza del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, svoltosi ieri, è stato affrontato il tema sollevato dalla trasmissione televisiva il 3 maggio scorso, ed è stato deciso di ascoltare in audizione la prossima settimana il direttore del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, Gennaro Vecchione, al fine di compiere “una valutazione di tali vicende, limitatamente ai profili di propria competenza”. All’esito dell’audizione, specificano dal Copasir, il Comitato si riserva inoltre “di procedere a ulteriori approfondimenti ed eventuali altre audizioni”. Renzi beccato con lo 007 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 maggio 2021) ldell’incontro in Autogrill tra Matteoe lo 007 Marco, svelato nell’ultima puntata di Report, è finito al. Nel corso dell’Ufficio di Presidenza del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, svoltosi ieri, è stato affrontato il tema sollevato dalla trasmissione televisiva il 3 maggio scorso, ed è stato deciso di ascoltare in audizione la prossima settimana il direttore del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, Gennaro Vecchione, al fine di compiere “una valutazione di tali vicende, limitatamente ai profili di propria competenza”. All’esito dell’audizione, specificano dal, il Comitato si riserva inoltre “di procedere a ulteriori approfondimenti ed eventuali altre audizioni”.con lo 007 ...

