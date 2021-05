Regione Campania, campagna vaccinale: raggiunta quota 2 milioni di dosi (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi comunicano i dati aggiornati delle vaccinazioni alle ore 12.00, quando, in Campania, è stata raggiunta la soglia dei 2 milioni di somministrazioni di dosi. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.447.323 cittadini. Di questi 552.957 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale: 2.000.280 L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi comunicano i dati aggiornati delle vaccinazioni alle ore 12.00, quando, in, è statala soglia dei 2di somministrazioni di. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.447.323 cittadini. Di questi 552.957 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale: 2.000.280 L'articolo proviene da Anteprima24.it.

