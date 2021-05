Regina Elisabetta | omaggio inaspettato al principe Filippo | cosa ha appena lanciato sul mercato

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 maggio 2021) Laomaggia il defunto marito, ildi Edimburgo, lanciando sulun prodotto particolare. Si tratta di una linea di birre tutta sua, che verrà prodotta in collaborazione con uno storico birrificio del Norfolk, la contea in cui si trova la tenuta estiva reale di Sandringham. E infatti gli ingredienti per le nuove bevande proverranno proprio dai giardini della tenuta. Si tratta di unperché il duca apprezzava molto le birre, in particolare le “bionde”. Ecco perché a lui saranno dedicate le due nuove bevande. Le birre sono una Golden Ipa e una Best Bitter, entrambe filtrate a freddo. L'ingrediente principale – come riporta Lapresse - è l'orzo primaverile, biologico, coltivato nei terreni di Sandringham, ...