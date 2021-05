Reggio Calabria: nuova piazza di Bocale, via libera al progetto esecutivo da 140 mila euro [FOTO] (Di venerdì 7 maggio 2021) Reggio Calabria: nuova piazza di Bocale. Via libera al progetto esecutivo da 140 mila euro: dai nuovi pavimenti ed arredi fino al recupero della vecchia fontana La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo della nuova piazzetta di Bocale. L’opera, finanziata attraverso i “Patti per il Sud”, l’intervento economico straordinario previsto dal Ministero delle Infrastrutture ed intercettato dalla Città Metropolitana per dar seguito alle principali linee di sviluppo del comprensorio, rientra in una più complessiva attività di riqualificazione del territorio programmata dall’amministrazione Falcomatà e denominata “Quindici Agorà per ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021)di. Viaalda 140: dai nuovi pavimenti ed arredi fino al recupero della vecchia fontana La Giunta comunale ha approvato ildefinitivo-dellapiazzetta di. L’opera, finanziata attraverso i “Patti per il Sud”, l’intervento economico straordinario previsto dal Ministero delle Infrastrutture ed intercettato dalla Città Metropolitana per dar seguito alle principali linee di sviluppo del comprensorio, rientra in una più complessiva attività di riqualificazione del territorio programmata dall’amministrazione Falcomatà e denominata “Quindici Agorà per ...

