Reggio Calabria, Fratelli d’Italia promuove un webinar sul bando della Regione sui stabilimento balneari (Di venerdì 7 maggio 2021) . Parteciperà l’Assessore Fausto Orsomarso Un invito al confronto al settore ‘Stabilimenti balneari’ per un webinar, organizzato e promosso dal Commissario provinciale e coordinatore cittadino FDI Reggio Calabria, Denis Nesci, per discutere ed approfondire il bando regionale per il quale sono previsti fondi a sostegno ad un comparto chiamato ad affrontare un inizio di stagione all’insegna dell’incertezza, per emergenza Covid. L’Assessore al turismo della Regione Calabria Fausto Orsomarso si è reso assolutamente disponibile ad un confronto con gli imprenditori della provincia di Reggio Calabria, per dirimere dubbi e spiegare le linee guida del predetto bando. Il ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021) . Parteciperà l’Assessore Fausto Orsomarso Un invito al confronto al settore ‘Stabilimenti’ per un, organizzato e promosso dal Commissario provinciale e coordinatore cittadino FDI, Denis Nesci, per discutere ed approfondire ilregionale per il quale sono previsti fondi a sostegno ad un comparto chiamato ad affrontare un inizio di stagione all’insegna dell’incertezza, per emergenza Covid. L’Assessore al turismoFausto Orsomarso si è reso assolutamente disponibile ad un confronto con gli imprenditoriprovincia di, per dirimere dubbi e spiegare le linee guida del predetto. Il ...

Latium_Uchiha : @filippoASR1927 @NoveGennaio1900 Ahahaahahah io di frosinone ?????? ma sarai al massimo de reggio calabria ma levate d… - LaCnews24 : Reggio Calabria, abuso e falso: al via il processo al sindaco Falcomata' #calabrianotizie #newscalabria - 80Ciaccarini : RT @CattedraleRC: Alle ore 19 nella Basilica Cattedrale Veglia di preghiera per le ordinazioni presbiterali e per le Vocazioni, che si potr… - vlavivlava : @gebr_i il terzultimo a volte fa la taranto - reggio calabria ?? - massidanu : @Minutza2 @fattoquotidiano Allora ritorniamo pastori a ragionare così Non facciamo più nulla Tipo la Salerno Reggio Calabria Su ferro però -