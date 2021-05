Recovery | il discorso del premier al Social Summit di Porto

(Di venerdì 7 maggio 2021) Intervenendo aldi, ilMario Draghi ha illustrato alcune delle misure presenti all'interno delPlan italiano., Draghi: “14 miliardi alle infrastrutture per il Sud e 6 alle politiche del lavoro” su Notizie.it.

Nel suoDraghi denuncia un 'sistema profondamente ingiusto', ma traccia anche la rotta. In Italia nel segno delplan, a partire dai '6 miliardi di euro per riformare le politiche ...Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante il suo... "Ora arriva un secondo passo importante, il: l'Europa fornirà un grande pacchetto di 750 miliardi ...Presidente dell'Inps e sindacati cercano una soluzione per la fine di Quota 100: dallo "scalone" al sistema contributivo e retributivo, ecco cosa può succedere ...Il vero problema europeo resta quello di una domanda interna debole, che fa il paio con un aumento del risparmio. Il Bollettino economico appena diffuso (ieri, ndr) conferma che il programma Pepp andr ...