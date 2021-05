“Reati fiscali tramite la società di famiglia Eventi 6”: chiesto il processo per i genitori e la sorella di Matteo Renzi (Di venerdì 7 maggio 2021) Processare Tiziano Renzi, Laura Bovoli e Matilde Renzi. È la richiesta della Procura di Firenze, che accusa i genitori e la sorella dell’ex premier di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni parzialmente inesistenti e dichiarazione infedele dei redditi. Per questo motivo è stato chiesto il rinvio a giudizio dei tre, in qualità rispettivamente di amministratore di fatto e di legale rappresentante dalla società di famiglia Eventi 6 srl. Per gli stessi Reati è stato chiesto il rinvio a giudizio di Matilde Renzi, legale rappresentante di Eventi 6 per l’anno 2018. L’udienza preliminare è fissata per il 20 maggio. Secondo la guardia di finanza, tra il 2016 e il 2019 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Processare Tiziano, Laura Bovoli e Matilde. È la richiesta della Procura di Firenze, che accusa ie ladell’ex premier di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni parzialmente inesistenti e dichiarazione infedele dei redditi. Per questo motivo è statoil rinvio a giudizio dei tre, in qualità rispettivamente di amministratore di fatto e di legale rappresentante dalladi6 srl. Per gli stessiè statoil rinvio a giudizio di Matilde, legale rappresentante di6 per l’anno 2018. L’udienza preliminare è fissata per il 20 maggio. Secondo la guardia di finanza, tra il 2016 e il 2019 ...

