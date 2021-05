Razzo cinese precipita verso la Terra. Anche Italia a rischio, ecco le zone (Di venerdì 7 maggio 2021) Lo scorso 29 aprile è stato lanciato il Razzo cinese Lunga Marcia 5B. Il lancio ha messo in orbita il modulo centrale Tianhe di 22,5 tonnellate della nuova stazione spaziale cinese. Il primo stadio, lungo 30 metri e con diametro di 5, non ha raggiunto la velocità orbitale e sta per cadere, incontrollato, verso la Terra. Nel weekend parte del Razzo precipiterà verso la TerraIl relitto spaziale compie un giro attorno alla Terra circa ogni 90 minuti. Questo non permette di calcolarne la traiettoria di caduta in un punto predeterminato. Lâ??orario più probabile di rientro è intorno alle 00:30 (ora Italiana) del 9 maggio ma con un margine di incertezza ancora molto elevato pari a 5 ore. Non sembrano esserci grossi ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 7 maggio 2021) Lo scorso 29 aprile è stato lanciato ilLunga Marcia 5B. Il lancio ha messo in orbita il modulo centrale Tianhe di 22,5 tonnellate della nuova stazione spaziale. Il primo stadio, lungo 30 metri e con diametro di 5, non ha raggiunto la velocità orbitale e sta per cadere, incontrollato,la. Nel weekend parte delprecipiterÃlaIl relitto spaziale compie un giro attorno allacirca ogni 90 minuti. Questo non permette di calcolarne la traiettoria di caduta in un punto predeterminato. Lâ??orario più probabile di rientro è intorno alle 00:30 (orana) del 9 maggio ma con un margine di incertezza ancora molto elevato pari a 5 ore. Non sembrano esserci grossi ...

DPCgov : #6maggio Convocata per stasera prima riunione del tavolo tecnico #protezionecivile sul rientro incontrollato in atm… - DPCgov : #7maggio ???? Rientro incontrollato in atmosfera del razzo cinese: il Capo Dipartimento Curcio ha convocato alle ore… - Agenzia_Ansa : E’ arrivata la prima foto della dello stadio principale del razzo cinese 'Lunga Marcia 5B' che il 29 aprile aveva p… - PCCantello : RT @DPCgov: #7maggio ???? Rientro incontrollato in atmosfera del razzo cinese: il Capo Dipartimento Curcio ha convocato alle ore 19:30 il #Co… - JutsuRicky : @laperlaneranera @SkyTG24 Siamo sicuri che si tratta di un razzo Cinese? Ho forse e un po' come la variante indiana… -