Razzo cinese in caduta libera: la prima foto. Quali rischi per l'Italia? Riunione alla Protezione Civile (Di venerdì 7 maggio 2021) È arrivata la prima foto della dello stadio principale del Razzo cinese Lunga Marcia 5B che il 29 aprile aveva portato in orbita il primo modulo della stazione spaziale cinese Tianhe - 1 e che adesso ... Leggi su leggo (Di venerdì 7 maggio 2021) È arrivata ladella dello stadio principale delLunga Marcia 5B che il 29 aprile aveva portato in orbita il primo modulo della stazione spazialeTianhe - 1 e che adesso ...

