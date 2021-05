Razzo cinese, i frammenti potrebbero finire su 9 regioni italiane. Quando cade e cosa fare (Di venerdì 7 maggio 2021) I frammenti del Razzo cinese fuori controllo potrebbero cadere in 9 regioni italiane: Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. In serata si è tenuto, ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Idelfuori controllore in 9: Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. In serata si è tenuto, ...

Advertising

rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - chestanchita : Di sto passo il razzo cinese cade su uno tra l’Honduras e cologno #isola #tommasozorzi - Dorian221190 : RT @perchetendenzat: “ #razzo “: perché un razzo cinese è in caduta libera sulla terra, secondo la Protezione Civile detriti potrebbero ca… -