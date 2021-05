Razzo cinese fuori controllo, ecco dove potrebbe cadere in Italia: le ultime novità (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Razzo cinese in caduta libera verso la terra sta tenendo tutti con il fiato sospeso. potrebbe “precipitare” anche in Italia? Stando alle stime del Dipartimento della Difesa Usa, l’8 maggio dovrebbe entrare nell’atmosfera terrestre lo stadio del Razzo cinese Long March 5B. Solo dopo il suo rientro, come spiega il Dipartimento della Difesa americano, si potrà calcolare il punto esatto di ingresso nell’atmosfera terrestre. Razzo cinese fuori controllo, dove potrebbe cadere in Italia? Proprio nella serata di ieri, presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, si è tenuto il primo incontro del tavolo tecnico per monitorare le operazioni di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 maggio 2021) Ilin caduta libera verso la terra sta tenendo tutti con il fiato sospeso.“precipitare” anche in? Stando alle stime del Dipartimento della Difesa Usa, l’8 maggio dovrebbe entrare nell’atmosfera terrestre lo stadio delLong March 5B. Solo dopo il suo rientro, come spiega il Dipartimento della Difesa americano, si potrà calcolare il punto esatto di ingresso nell’atmosfera terrestre.in? Proprio nella serata di ieri, presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, si è tenuto il primo incontro del tavolo tecnico per monitorare le operazioni di ...

