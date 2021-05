Razzo cinese cadrà domenica alle 10 sull’Italia (Di venerdì 7 maggio 2021) cadrà nelle prime ore di domenica 9 maggio, intorno alle 10, il Razzo cinese Lunga Marcia 5B e la caduta coinvolgerà sotto la latitudine di 41,5 gradi Nord, ovvero da Napoli in giù, anche se per la verità ci sono poche certezze su orari e traiettoria. Anche se gli esperti sostengono che per il nostro Paese non ci dovrebbero essere rischi, la Protezione civile non ha escluso che più frammenti del satellite possano cadere sul nostro territorio. Ad oggi il Pentagono ha escluso di intercettare il Razzo, mentre la Cina parla di “propaganda occidentale”, sostenendo che “la maggior parte dei detriti brucerà durante il rientro, lasciando solo una piccolissima porzione che potrebbe cadere sulla Terra, potenzialmente su aree lontane dalle attività umane o ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 7 maggio 2021)nelle prime ore di9 maggio, intorno10, ilLunga Marcia 5B e la caduta coinvolgerà sotto la latitudine di 41,5 gradi Nord, ovvero da Napoli in giù, anche se per la verità ci sono poche certezze su orari e traiettoria. Anche se gli esperti sostengono che per il nostro Paese non ci dovrebbero essere rischi, la Protezione civile non ha escluso che più frammenti del satellite possano cadere sul nostro territorio. Ad oggi il Pentagono ha escluso di intercettare il, mentre la Cina parla di “propaganda occidentale”, sostenendo che “la maggior parte dei detriti brucerà durante il rientro, lasciando solo una piccolissima porzione che potrebbe cadere sulla Terra, potenzialmente su aree lontane dattività umane o ...

