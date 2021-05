(Di venerdì 7 maggio 2021) I risultati della ricerca: lapiùper gli italiani. Lapiùin assoluto, parola diincorona infatti il Cavallino come realtà lavorativa più ambita dagli italiani. La ricerca Quello condotto daè uno studio approfondito, meticoloso, che prende in considerazione le 150 aziende più importanti con più di 1.000 dipendenti occupati in Italia e che siano conosciute almeno dal 10% della popolazione. Nell’analisi vengono presi in considerazione diversi aspetti della vita ...

Advertising

news_mondo_h24 : Randstad Employer Brand 2021, Ferrari è l’azienda più attrattiva - studiomarzocchi : Ultima Ora: Ferrari è il miglior datore di lavoro 2021 per gli italiani secondo il Randstad Employer Brand… - AlessandroSala1 : Ferrari è il miglior datore di lavoro 2021 per gli italiani secondo il Randstad Employer Brand - Monster_Italia : Cosa spinge un potenziale collaboratore a preferire un'azienda a un'altra? @RandstadItalia è andata a chiederlo a l… - ilcentrotirreno : [NEWS -il Centro Tirreno - Quotidiano Online] -

Ultime Notizie dalla rete : Randstad Employer

Corriere della Sera

Gli italiani sognano di lavorare in Ferrari. La casa di Maranello, infatti, è stata incoronata come datore di lavoro più ambito in Italia dalBrand 2021, sulla base della più completa e rappresentativa indagine globale sull'branding. Condotta dasu oltre 190.000 persone in 34 Paesi del mondo, con quasi 6.È quanto emerge dalla ricerca delBrand 2021, che ha incoronato Ferrari come datore di lavoro più ambito in Italia, sulla base della più completa e rappresentativa indagine globale ...Secondo l’Employer brand research di Randstad, Ferrari è il datore di lavoro dei sogni degli italiani: il 74,3% vorrebbe lavorare a Maranello.Secondo l'Employer brand research di Randstad, Ferrari è il datore di lavoro dei sogni degli italiani: il 74,3% vorrebbe lavorare a Maranello.